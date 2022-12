Vad vi däremot sällan får ta del av, är det våld som många blir utsatta för på sin arbetsplats. Där ökar det psykiska våldet, då verbala kränkningar och särbehandlingar tillåts ta en allt större plats.

Att mobba ut sina kollegor talas det alltför lite om. Fast konsekvenserna där kan bli långvariga och ytterst plågsamma. Även mobbaren drabbas, då skam och skuld kommer ikapp hen med tiden.

Svårrekryterade arbetsplatser kan förvisso bero på många faktorer, men det är inte ovanligt att just mobbning finns med som orsak. Tyvärr kommer facket in alldeles för sent, om de alls gör det, eller är medlöpare.

Det är säkert inte enkelt alla gånger att lämna en förövare, men på en arbetsplats kan du sällan välja. Du är hänvisad till din arbetsmiljö och har räkningar och utgifter som ska betalas. Kanske också trivs med själva jobbet som ofta har kostat både tid och pengar att utbilda sig inom.

Det är förutom de drabbades utsatthet, även mycket stora förluster, i form av sjukskrivningar, ekonomiska och sociala påföljder. Ibland livslånga.

Något som självklart går att förebygga. Om tydlighet och konsekvenser finns med redan från början. Det är hög tid att ta det psykiska våldet på allvar!

AK