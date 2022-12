Delar av Vattenfalls strategi för kärnkraftsproduktion (från deras hemsida):

”Vattenfall beslutade 2015 att stänga de två äldsta reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk – Ringhals 2 under 2019 och Ringhals 1 under 2020. Ringhals 2 togs ur drift enligt planerna i slutet av 2019 och Ringhals 1 i slutet av 2020. Under tio års tid har Vattenfall investerat i omfattande moderniseringsprogram så att Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1,2 och 3 nu kan användas flera årtionden till.”

Oskarshamn kärnkraftverk 2 och 1 beslutade OKGAB 2015 att avveckla 2016 och 2017, av samma skäl som Vattenfall kom fram till 2015, där kostnaden för upprustning skulle bli orimligt hög och då elpriserna var för låga. Ägaren till Oskarshamns kärnkraftverk är ett privat bolag, OKG AB med Fortum som huvuddelägare, så här har inga klåfingriga politiker ens tillträde.

Som framgår ovan, beslutade Vattenfall 2015 att avveckla Ringhals 1 och 2 med nedstängning omkring 2020. Samtidigt har Vattenfall sedan tio år satsat på en omfattande modernisering av resterande fem kärnkraftverk som byggdes i mitten av 1980-talet, och som annars skulle fasas ut 2035, men som nu kan vara i drift åtminstone till 2055.

Att med ovanstående fakta påstå att den förra regeringen avvecklat kärnkraftverken i Sverige är ett helt obegripligt påstående och en ren lögn, Saila Quicklund har dessutom lyckats med konststycket att blanda in den finska staten i debatten, som äger Fortum och därmed Oskarshamnsverken.

El. ing. Evert