Under de senaste åtta åren har Sverige styrts av en S- och MP-regering stödd av V och C. En viktig fråga under denna period har varit hur vår långsiktiga energiförsörjning ska säkras.

Inom denna regering har en tydlig kärnkraftsfientlig inställning blommat ut, främst driven av MP. Övertygelsen har varit att framtidens elförsörjning löser vi bäst genom en kraftig utbyggnad av vindkraft.

Den kunskap om hur hela energisystemet tekniskt fungerar med behov av en stabil tillgång av reglerbar elproduktion, har helt negligerats av denna regering.