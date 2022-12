Trolöshet mot huvudman – det är rubriceringen som kommit in hos åklagarkammaren. Under torsdagen skickade Moderaterna i Åre in en anmälan mot det kommunala bostadsbolaget Årehus AB.

– Vi har upptäckt att det finns saker i Årehus verksamhet som skulle kunna vara oegentligheter, säger Jonas Henning (M).