Att jag sedan skulle få uppleva det i min närhet det trodde jag aldrig. Har en bekant som ligger i skilsmässa, och det händer väl bland de bästa av familjer, men att den mannen, som många tycker är en hyvens person, skulle utöva psykisk misshandel och kränkning mot kvinnan trodde jag aldrig. Inte många i mannens närhet trodde det heller.

Han kommer in i huset vilken tid som helst på dygnet så att kvinnan får låsa in sig i sovrummet om nätterna, han saboterar saker i huset och utomhus, gömmer saker och är in och hämtar allsköns personliga saker – listan är tyvärr väldigt lång.

Allt som hänt finns dokumenterat sedan det blev klart att det skulle bli skilsmässa. Och jag är mycket säker på att allt detta kommer upp till ytan så småningom; blir intressant och se vem han ska skylla på då. Och man får verkligen hoppas att det inte eskalerar till fysiskt våld eller ännu värre.

Och detta händer år 2022, det trodde jag aldrig. Fy skäms på er som uppför er så här.

En betraktare