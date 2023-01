Den 6 oktober 2022 antog EU:s energiministrar förordningen 2022/1854 som innebär att ett pristak på cirka 2 kronor per kilowattimme (180 euro per megawattimme) ska gälla från 1 december 2022 till och med 30 juni 2023, det vill säga under den period som bland annat Sverige använder som mest elektrisk energi. Överskottet ska återföras till elkonsumenterna.

Med tanke på att de svenska elpriserna i hela landet varit långt över den nivån under stora delar av december månad, så undrar man vad regeringen har gjort. Svaret är, föga förvånande, att regeringen inte gjort något.