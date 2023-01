Folkvimmel och festligt – men inte riktigt fullsatt på revyns premiär

Irma Krantz och Per Hallquist är flitiga revybesökare. – Vi har nog gått varje år i tio–femton år. Och så har jag varit med i revy själv också, i Hackås. Det är svinkul, säger Per. – Jag har alltid höga förväntningar och de brukar alltid infrias, säger Irma. – Återspeglingen av året som har varit och kanske att få återse gamla karaktärer. Det är den stora behållningen, säger Per. – I år blir det både premiär och final. Vi har biljetter till sista kvällen om en månad också. Det blev dubbla julklappar, säger Irma.

Bild: Anders Olsson