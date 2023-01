Fråga till kommunstyrelsernas ordförande i Östersunds, Krokoms och Åre kommuner; Niklas Daoson (S), Maria Jacobsson (S) och Martine Eng (S):

Jämtkraft gjorde under förra räkenskapsåret, en vinst på 600–700 miljoner kronor. Under 2022 blir vinsten, om vi får tro tidningarna, över 800 miljoner. Skulle det vara möjligt att de tre kommunerna, som äger 100 procent av aktierna i Jämtkraft AB, genom ägardirektiv uppmanar bolaget att kompensera sina kunder för de orimligt höga debiteringar som gjorts under 2022?