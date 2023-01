Ordförande Kerstin Arnemo sitter i Jämtkrafts styrelse på ett politiskt mandat och inte för att hon är proffs på styrelsearbete i energibolag. Det märks när hon uttalar sig som att Jämtkraft är till för att ta in extra skatt och inte vara en del av att kunna bo och verka i kommunen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Den konkurrenslagstiftning som Kerstin vagt hänvisar till talar om att en offentlig aktör med säljverksamhet inte får underprissätta för att begränsa konkurrensen. Men det innebär att man inte får gå back ekonomiskt, utan man måste minst få täckning för de produktions- och säljkostnader man har.

I fallet med elpriserna är produktionskostnaderna några få öre/kWh varför även ett elpris på 1kr/kWh ändå skulle ge skamliga vinstmarginaler. Jämtkraft Elnät är för övrigt ett eget bolag som tar in egna pengar för att rusta upp elnätet.

Det Jämtkraft har gjort är att dela upp verksamheten i produktion och elhandel. Produktion säljer allt via elbörsen Nordpool och elhandel köper allt via Nordpool, men det är inget tvång att sälja sin el på Nordpool. 15 procent av all elenergihandel sker inte på Nordpool idag, utan det är direktavtal mellan producent och användare.

Notera att ingen lag säger att ett företag måste vinstmaximera, utan det räcker att gå med vinst och det är en stor skillnad. Det går utmärkt att tulla på sin vinstmarginal för att vinna en affär.

Så varför går inte elhandelsfolket tvärs över korridoren och köper direkt av produktionsfolket till ett äkta lokalpris – ett lägre elpris för dem som har elmätaren inom Jämtkrafts elnät? De 2 TWh elproduktion som sker i Jämtkrafts egna kraftverk räcker till cirka 100 000 villor med elbaserad uppvärmning, så varför kan inte vi kommunmedborgare få köpa från våra egna kraftverk? Energi räcker och blir troligen över också.