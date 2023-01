Slutligen krävs en professionell ledning och styrning där politiker och tjänstemän tillsammans genomför de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det kräver tydliga rollfördelningar och rutiner, men utan att det blir fyrkantigt och byråkratiskt. Då blir det roligare för både kommunorganisation och medborgare!

Särskilt varma minnen är alla möten med intressanta och duktiga personer; vardagshjältarna som bygger vårt samhälle varje dag och i varje steg. Endast när de som bygger upp är fler än de som bryter ner kan frihet och demokrati upprätthållas. J. F. Kennedy sade ”Fråga dig inte vad ditt land kan göra för dig – fråga dig vad du kan göra för ditt land.” Det är lika sant idag.

Avslutningsvis vill jag tacka Maria Söderberg (C), Malin Bergman (C) och Karin Jonsson (C) för gott samarbete genom åren och önska Carl-Oscar Fransson (M) och Maria Jacobsson (S) all framgång!

Björn Hammarberg (M), före detta kommunalråd i Krokoms kommun