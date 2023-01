Populärt att sladda när de bjöds på halkkörning

Bakom det traditionsenliga arrangemanget står Motormännen och FMK, Familjens motorklubb. Under söndagen var det ett 20-tal bilister som hängde på låset vid öppningen. Övningarna inleddes med ett teoripass där Göran Westman från FMK bland annat påtalade vikten av att inte bromsa i onödan. Syftet är ju trots allt att hamna i en obekväm situation och få sladd men under kontrollerade former.