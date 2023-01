Megadeth till Sverige

Megadeth kommer till Sverige för en spelning på Annexet i Stockholm den 31 juli. Trashmetalveteranerna släppte förra året skivan "The sick, the dying... and the dead".

Det amerikanska bandet grundades av Dave Mustaine för över 30 år sedan och har låtar som "Killing is my business... and business is good" på cv:t. Under årens lopp har bandmedlemmarna kommit och gått – numera har Mustain sällskap av David Ellefson, Kiko Louriero och Dirk Verbeuren på scenen.

Biljetterna släpps den 3 februari klockan 10.