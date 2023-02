Minnesord: Josef Hagberg, Söderhamn, 89 år

Längtan till Hälsingland och befordran inom Bergvik & Ala gör att familjen Eva och Josef flyttar tillbaka, först till Loos sen via Ljusdal till Söderhamn. Vad vi förstår är att Josef kommer fortsätta sitt intresse för bordtennis inom sin moderklubb i Söderhamn, SUIF – Söderhamns Ungdomsgårds IF. Samman med Gösta Lööf och andra bidrar Josef under många år till nationella framgångar för klubben.

Vi är många som uppskattar Josef och hans tid i Sveg och hans minne lever. När vi minns tillbaka är det hans namn som ofta nämns som den ungdomsledare som gav oss en bra start och en riktig värdegrund. En fostran som många bär med sig och vi har anledning att stort tacka Josef, som gick bort i Söderhamn 89 år gammal i januari 2023.

Tack Josef Hagberg!

Mats Widén

Sam Persson

Lullen Hoflin