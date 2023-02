Inflation och höjda räntor slår mot alla delar av samhällsekonomin. Ökade kostnader för material, drivmedel och elkraft gör det dyrare för Byggföretagens medlemsföretag att bygga. Räntehöjningar gör i sin tur att efterfrågan på nyproduktion minskar.

Konjunkturnedgången inleddes under 2022 – men blir än mer kännbar under 2023.

Byggföretagens medlemmar räknar med tunnare orderböcker redan under första halvåret 2023. Bedömningen just nu är att de nationella bygginvesteringarna i bostäder, anläggningar och offentliga lokaler sjunker med 10 procent under 2023. Volymmässigt är det i paritet med nedgången under finanskrisen.

I Jämtlands län har vi de senaste åren haft full fart när det kommer till nyproduktion av bostäder och nybyggnation av skolor samt fritidshus till fjälls. Nu finns skäl att tro att utvecklingen kommer sätta sig något.

Det bistrare konjunkturläget blir en prövning för många. Men den ger också möjlighet för hela samhällsbygget att ställa om.

Lyckade projekt kännetecknas av att alla berörda parter i processen börjar samarbeta tidigt så att rätt beslut kan fattas i rätt tid utifrån rätt underlag. Kommunen har ansvar för planeringen – medan byggbranschen bidrar med kunskap om till exempel marknad och byggteknik.

Nu krävs fler reformer för att långsiktigt säkra upp en hög och jämn byggtakt när konjunkturen väl vänder: