BILDEXTRA: Här landar VM-hjältarna efter succémästerskapet

Sveriges längdlandslag åkte hem tolv medaljer under skid-VM i Planica - vilket gör det till det bästa svenska mästerskapet genom tiderna. Uppståndelsen blev stor när skidåkarna Ebba Andersson, Frida Karlsson, Emma Ribom, Johan Häggström och Jens Burman klev in i ankomsthallen på Åre Östersund airport under måndagskvällen efter VM-succén.