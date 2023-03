År 2010 infördes de två första dubbdäcksförbuden i Sverige på Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Uppsala. Det var för att minska biltrafikens utsläpp av partiklar. Resultatet blev att asfalten inte ruggades upp på samma sätt som tidigare, vilket skapade en hal körbana under vinterhalvåret. Därför har dessa sträckor saltats sedan dess.

Dock var inte biltrafiken boven i dramat på Hornsgatan, som ligger vid Söder Mälarstrand med sina stora rederier. I Uppsala står mätstationen granne med Uppsala Centralstation.

Att införa ett dubbdäcksförbud skulle inte vara rimligt i Östersund eftersom det är Norrlands inlands största stad. Den stora majoriteten av bilkörande norrlänningar åker med dubbdäck och kommer göra så under lång tid framöver.

Den som vistats i Östersund en torr vårvinterdag då det blåser hårt, har säkert knipit ihop ögonen och fått dra halsduken över munnen för att värja sig mot dammet som yr omkring. Det beror på att sanden från vintern ligger kvar och mals ner under fordonens hjul till allt finare damm.

När det blåser från vissa vindriktningar uppstår virvelvindar, fulla av partiklar mellan husen i centrum. För att minska detta bör man välja grus av hårdare kvalitet som inte blir till damm och vara tidigare ute med att sopa gatorna rena. Med rena gator i stan slipper vi uppleva sandstormar och får mindre partiklar i luften.

Vi uppmanar alla invånare att själva notera hur mycket sand det ligger på gator, torg och parkeringsplatser. På vilket sätt skulle borttagna parkeringsplatser minska problemet med kringblåsande damm?

Själva orsaken till förslag om luftförbättrande åtgärder kommer från att man under mätåren kunnat utläsa förhöjda partikelvärden under för många tillfällen under ett år. För att hitta orsaken till de till de stundtals höga mätvärdena av partiklar, måste man se bortom biltrafiken. Vi har även tågtrafik i närheten av mätstationen och när det blåser pålandsvind från Storsjön förs partiklar upp längs gatorna och blandas med det damm som redan finns där.