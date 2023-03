Jag vill tacka Karin Källström för att hon belyser ett problem som jag (som boende i Åre kommun) har gruvat mig över en längre tid, nämligen att barnfamiljer med fler än ett barn enbart har rätt till 15 timmars förskola i veckan för storasyskon under tiden någon förälder är föräldraledig.

Vilket jag skulle säga inte bara är ”fientligt mot barnfamiljers livspussel” och negativt när det kommer till att vara konkurrenskraftigt jämfört många andra kommuner, utan också direkt sexistiskt.

Vi vet att svenska kvinnor är hemma med små barn till större del än män, särskilt under barnets första år. Detta på grund av många anledningar, men inte minst då både WHO och Socialstyrelsen rekommenderar helamning under barnets första sex månader om möjligt (och därefter amning i kombination med annan mat).

Därtill har vi i Sverige rätt till förskola för barn först vid 1 års ålder. 15-timmarsregeln betyder att det blir svårt för kvinnor att arbeta och/eller utbilda sig om de så önskar under sitt barns första år, om de redan har äldre barn i förskoleåldern.

Att kvinnor ställs inför val och utmaningar som män inte behöver brottas med är inget nytt, även då det är sexistiskt och problematiskt. Men att kvinnor i Jämtland ställs inför val och kompromisser som kvinnor i övriga Sverige inte behöver brottas med är under all kritik.

Som Karin Källström poängterar erbjuder många andra kommuner rätt till förskola fler timmar per vecka. Men det finns också kommuner som till exempel Malmö kommun, som har en 15-timmarsregel, men om föräldern som är hemma med bäbis väljer att samtidigt vara sysselsatt med antingen arbete eller studier, så har de rätt till förskola för syskon. Inte ens detta är ett alternativ i Åre kommun.

