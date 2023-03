För en vecka sedan fattade majoriteten av kommunstyrelsen ett sturskt beslut: Vi tar bort 300 av kommunens parkeringsplatser i centrum för att ”rädda luften”.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Någon analys av huruvida detta verkligen skulle påverka luftkvalitén i just Östersund ansågs onödigt. Att hålla an med beslutet och följa oppositionens uppmaning att göra just en sådan analys, och dessutom hålla en medborgardialog, röstades obönhörligen ned.

Östersundarna nobbas när 300 parkeringsplatser tas bort från stan (21 februari)