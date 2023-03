Försvarsmakten varnar: ”Yttersta konsekvensen är att någon dör”

Nyligen kom en civilperson in i riskområdet under en skjutning med skarp ammunition på Tjärnmyrans skjutfält i Sollefteå. Liknande händelse inträffade på Dagsådalens skjutfält utanför Östersund 2015 då en kvinna rastade sina två hundar i riskområdet under pågående skjutning.