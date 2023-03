Misstänks för flera fall av misshandel

I det åtal som lämnats in vid Östersunds tingsrätt finns sammanlagt 16 fall av misshandel och ofredanden som åklagaren menar att mannen gjort sig skyldig till under den tid han bott samman med kvinnan. Eftersom det handlar om upprepade brott som pågått under en period av flera år så åtalas han nu misstänkt för grov kvinnofridskränkning.