Jag håller med inlägget från 17 mars om att behovet av tillgänglighet är viktigt, och jag är bekymrad över hur liten förståelse det finns för helheten och betydelsen av en bra och genomtänkt lösning, både ekonomiskt och socialt.

Placering av vänthall får inte vara en skrivbordsprodukt (17 mars)

Min övertygelse är att det finns ett stort behov av att skapa ett en busscentral och knytpunkt under mark, inte minst för att erbjuda bra kommunikationer i en varmare miljö under tak, där människor lättare kan vistas under det kalla vinterhalvåret på en lämplig plats i centrala Östersund.

Detta skulle gynna Östersund och länets invånare på många sätt. Samtidigt bör det gå att erbjuda en trevlig, men något mindre torgyta med restauranger, butiker, boende, kontor, hotell och rörelse i nivå med Rådhusgatan. Det är ett otroligt betydelsefullt område med mycket stor potential. Större än vad många verkar förstå.

Om busstorget kan vara kvar där eller ej, är inte minst en byggnadsteknisk och ekonomisk fråga som jag ser det, där värdet och behoven måste stå i centrum.