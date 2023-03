Häromdagen såg jag Kungliga Operans jubileumsföreställning på tv och fick nästan skrämselhicka när skönsjungande Magnus Fredriksson gjorde sin enastående tolkning av Arnljots hälsningssång framför en vackert målad dekoration föreställande Jämtlands ljuvliga och dramatiska natur.

Mitt under hans framförande kom det nämligen in flera scentekniker på scenen och plockade ihärdigt bort allt som hade med Jämtland att göra. Den målade dekorationen rullades ihop, björkar och gärdsgårdar bars bort och slutligen kom det in en hånleende tjej och tog ifrån Arnjlot mantel och hjälm och överlämnade istället en väska i billig läderimitation av plast.