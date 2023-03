Jag ska snart sluta nian och har länge funderat på hur det ska bli att börja gymnasiet. För mig är det fortfarande osäkert om jag kommer att ta mig in på den linje jag vill, eftersom mina betyg inte räcker till.

Det är så många olika krav på det teoretiska i skolan, och då får inte vi som är mer praktiskt lagda chans att visa våra kunskaper. Våra förmågor räknas inte men kan vara viktiga i yrkeslivet. Skolan är så teoretisk och det är dumt tycker jag.

Varför är jag orolig över mina betyg? Jag har läs- och skrivsvårigheter och det känns orättvist att man blir bortvald på grund av det, även om man är jätteduktig på det praktiska.

Jag vill helst komma in på Torsta, eftersom det är en bra skola och jag vill gärna gå skogsutbildningen där. Men nu känns det som om man inte har en chans att komma in. Jag tycker att man ska få en chans att kunna komma in på gymnasiet oavsett om man inte är så bra på att läsa eller skriva. Jag blir ingen sämre maskinförare bara för att jag inte läser en bok i veckan!

Jag tycker att man ska ändra så att alla elever som är intresserade av praktiska program ska få chansen att komma in, kanske genom ett besök på skolan där lärarna får avgöra lämpligheten.

KP