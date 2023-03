Seriepremiären och derbyt mellan Frösö IF och IFK Östersund, en match som skulle sänts på våra sajter under lördagen 1 april, flyttas fram.



Kylan de senaste dagarna gör planen ospelbar.



– Det blir ju en skaderisk också så det finns inget att göra, säger Per-Mårten Jonsson, Frösö IF.