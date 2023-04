Jag vill uttrycka min största tacksamhet och uppskattning för all hjälp jag fick när jag drabbades av en infektion i käkbenet. Ni på Östersunds sjukhus visade en passion och kärlek som gick bortom allt vad jag kunde ha förväntat mig, och ni räddade mig från en verklig mardröm.

Jag har fått en förstahandsupplevelse av hur utmanande och dramatiska situationer kan vara inom vården. Ni står inför dagliga utmaningar och situationer där liv står på spel. Men trots detta, så visade ni alla en passion och ett driv som imponerade djupt på mig. Ni kämpade för mig med en orubblig beslutsamhet och en enorm kärlek till ert yrke och ert ansvar gentemot era patienter.

Jag vill särskilt tacka mina kirurger, läkare, sjuksköterskor och all annan vårdpersonal som gav mig den allra bästa vården och omsorg under min tid på sjukhuset. Ni var alltid där för att svara på mina frågor och ge mig den mest professionella och kärleksfulla vård som jag kunde ha fått. Ni behandlade mig som om jag vore er enda patient och lät mig känna mig trygg mitt i all dramatik.

Det var en riktig ögonöppnare för mig att se hur hela vården är en stor laginsats, där alla har en viktig roll att spela. Från rengöringspersonalen till administrativ personal till vårdpersonalen – alla arbetar tillsammans för att ge patienterna den bästa möjliga vården. Ni står på frontlinjen och tar hand om oss när vi är som mest sårbara och behöver er hjälp som mest.

Jag vill också betona vikten av att visa uppskattning till alla som arbetar inom vården. Ni förtjänar all vår kärlek och tacksamhet för ert viktiga och krävande arbete. Ni är hjältar som arbetar i en dramatisk miljö och som aldrig tvekar att ta de nödvändiga stegen för att hjälpa era patienter.