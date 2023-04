Fullspäckad fotbollslördag på ÖP

Nykomlingen Frösön får äntligen spela på hemmaplan efter det uppskjutna derbyt i första omgången. Med avspark klockan 12:00 på lördag möter de nämligen Kiruna FF och är först ut bland sändningarna denna superlördag.

–De är alltid svårspelade på Lövsta och kommer att ge Kiruna en tuff match, säger Fredrik Sjölund.

Därefter tar damettan plats där två matcher med lokala lag drar igång klockan 13:00. Det blir hemmapremiär för Ope IF som högst troligt är revanschsugna efter en storförlust i premiären under påskhelgen. På lördag möter de Själevads IK som även dem går in i omgång två med en förlust i ryggen.

Kanske är tryggheten på hemmaplan det som krävs för att Ope ska gå in i matchen med större självförtroende än konkurrenterna. Parallellt med denna match följer vi även IFK Östersunds framfart när de möter Heffnersklubbans BK borta på HK vallen.