Att tjänstemännen på Krokoms kommun är negativt inställda till byskolor har med åren blivit allt mer tydligt.

Sommaren 2018 beställde Krokoms kommun en utredning av Ensolution, ett Stockholms företag med storstadsfokus. Utredningen redovisades 2019 för politiker i kommunen som blev helt tagna på sängen. Tjänstemännens vilja är att avveckla alla byskolor i kommunen; 16 skolor ska bli 4.

Våren 2019 sökte läraren på Hovs skola i Alsen annan tjänst inom kommunen. I ett sent läge utannonserades tjänsten i maj samma år. Till skillnad från andra tjänster som kommunen då utannonserade via en mängd kanaler med lockande annonser, smögs lärartjänsten till Alsen in ibland Arbetsförmedlingens annonser.