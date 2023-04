Tisdag 18 april fortsatte bataljonen söderut mot Skövde via Sveg där bataljonen skall öva överskeppning av Ljusnan på två pontonbroar byggda av Trafikverket.

Möjligheterna att därifrån få in förstärkningsförband österut via centrala Jämtland och därifrån norrut eller söderut mot Mälardalsområdet eller mot mellersta Finland är mycket goda tack vare flera väg-och järnvägsförbindelser i nord-sydlig riktning. Detta var också något som C MR N överste Jonas Karlsson påtalade när han intervjuades på Grytan.