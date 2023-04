I Kaxås har vi en gammal, men väldigt fin skola. Skolgården är ganska liten, men det finns ändå saker att göra – och vi har ju vår fina hockeyplan. Under vintern använder vi den såklart för att lära oss att åka skridskor, spela hockey, bandy och göra snirkliga labyrinter att leka tagen i. Under sommaren så använder vi den istället för att spela fotboll, brännboll, leka "Under hökens vingar kom", och en massa annat.