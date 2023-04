(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Vänsterpartiet har lagt en motion om att begränsa barngruppernas storlek till max 15 barn per grupp och med en personaltäthet på 3 pedagoger per grupp. Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek anger ett maxtak på 15 barn per grupp varför vi ser detta krav som fullt rimligt. Tyvärr vann vår motion inget gehör hos kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås, vilket blir det troliga utfallet på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj. Istället verkar inriktningen tyvärr vara att ytterligare skära ner på förskolornas personal vilket varslet av barnskötare visar, trots att vi har ett läge där många sliter ont och många väljer att säga upp sig från dessa jobb. Under 2022 valde inte mindre än 6 förskollärare att säga upp sig i förskolor runt om i vår kommun.