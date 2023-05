Svar på debattartikel C: Vi tar ansvar för Åre kommun, ÖP 20 april.

I C:s debattartikel slår de sig för bröstet och menar att de är det enda parti som tar ansvar. Trots progressiva läsglasögon är det svårt att se hur de tar ansvar genom att skapa ännu mer av det kaos som var så karakteristiskt för förra mandatperiodens samhällsutveckling. För när väljarna vände C ryggen tändes ett hopp om att tjänsteorganisationen skulle få den efterfrågade möjligheten att planera långsiktigt och strategiskt. Hoppet tändes även kring att de rekreationsområden i Duved, Ullådalen och Björnen som C plockat bort från Åredalens fördjupade översiktsplan skulle få vara just rekreationsområden för Årebor och gäster. Hoppet tändes också kring att exploatörer äntligen skulle få rimliga förväntningar på kommunen och inte bli lovade fri tillgång till Åredalens sista rekreationsområden. Men nu verkar det inte som om kommunen får det andrum som så desperat behövs.