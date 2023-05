Regeringen säger att arbetspendling ska prioriteras och underhållsskulden ska minskas. Det är ord vi är tacksamma för, och instämmer i, men återspeglar regeringens satsningar de behov som faktiskt finns? Infrastrukturen i form av vägnätet är en av våra viktigaste tillgångar i samhället. När underhållet varit eftersatt under en längre tid skapas en infrastrukturskuld, som med tiden skenar i väg. Det som har hänt är en massiv kapitalförstöring, där för sena eller uteblivna underhållssatsningar leder till att problemen ökar närmast exponentiellt.

Majoriteten av all busstrafik rullar på just det kommunala vägnätet och det är avgörande för många människors möjlighet att ta sig till arbete och skola. Utöver detta har länsplanerna som andel av nationell plan minskat under lång tid, oavsett politiskt styre. För flera av dessa regioner är delar av resurserna i länsplanerna redan intecknade. Frågan är hur detta rimmar med devisen att hela Sverige ska leva?

Som det ser ut nu, kommer snarare medborgarna i dessa regioner drabbas av försämrad mobilitet, med alla de negativa konsekvenser som detta medför både för arbets- och privatliv. Ett samhälle där vi inte kan resa, är ett samhälle i stagnation. Hur ska dessa regioner vara attraktiva för nya invånare under dessa förutsättningar?

Vi anser att regeringen måste gå från ord till handling! Hela Sverige ska leva, men för att denna vision ska bli verklighet krävs mer resurser till infrastrukturen i dessa regioner. Utan denna satsning förblir ministerns vision enbart en politikers tomma ord.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Karl-Erik Bäckwall, regional representant Sveriges Bussföretag avdelning Mitt Sverige