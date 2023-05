En högre andel av invånarna som använder elsparkcyklar och andra hållbara transportlösningar skulle underlätta för Östersund att nå sitt klimatmål, ett mål som är beroende av att utsläppen från trafiken kraftigt minskar.

För att kunna etablera och utveckla mikromobilitetstjänster i staden måste kommunen dock skapa en miljö där företagen kan erbjuda sina tjänster på rimliga villkor. En faktor som har avskräckt företag från att investera i staden är de höga avgifterna som har föreslagits för elsparkcykelföretag.

Fem kronor per elsparkcykel per dag låter inte mycket, men det blir snabbt stora belopp – 1 825 kronor per elsparkcykel eller över en kvarts miljon för bara drygt 100 elsparkcyklar om de är tillgängliga året runt. Därtill stimuleras förstås uthyrarna att enbart ställa fram elsparkcyklarna soliga sommardagar då uthyrningen är säkrad, för att hålla kostnaderna nere.

Den nu föreslagna avgiften skulle därtill bli högre än i Stockholm (3,8 kr per elsparkcykel/dag) och Göteborg (3,7 kr per elsparkcykel/dag). De skulle till och med bli högre än avgifterna i europeiska storstäder som Milano (0,6 kr per elsparkcykel/dag) och Köpenhamn (1,5 kr per elsparkcykel/dag).