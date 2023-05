Fakta

För att se basketsändningarna på op.se i höst måste du vara tidningsprenumerant eller teckna ett +Allt-abonnemang.. Är du inte kund ännu blir du det enkelt genom att följa den här länken. Har du redan en aktiv prenumeration kan du logga in här och att få tillgång till allt material på op.se.

Alla sändningar kommer att finnas kvar på op.se/livesport och finnas tillgängliga som repriser i efterhand.

För bäst användarupplevelse rekommenderas Apple tv, chromecast eller en hdmi-anslutning från dator till tv. För dig som tittar via en Appleprodukt rekommenderas Apple tv. Genom att ladda ner vår nyhetsapp till mobilen kan du se matcherna via chromecast eller Apple Airplay. Det går även att se matcherna direkt på mobilen, läsplattan eller via din dator.