Det sägs att vi inte ska skrämma folk med kalla fakta, det anses alarmistiskt. Men faktum är att det under pandemin skedde dagligen, i media, av media. ”Media berättade bara fakta, och vi reagerade på dem. Vi blev inte paralyserade. Vi blev inte apatiska och gav upp. Vi reagerade helt enkelt på informationen och förändrade våra normer och vårt beteende – som man gör i en kris.” Greta Thunberg, ur kap 5.8 i Klimatboken för att bli tydliga, greppbara för vanliga människor som oss.

När det ställs krav på att journalistiken bättre bevakar klimatkrisen brukar medierna som svar betona vikten av neutralitet, balans och att man inte ska bedriva påverkan eller ha en agenda. Även vi hyllar sådana värden och vill understryka att det vi kräver inte är påverkanskampanjer, utan att journalistiken gör precis det den ska – nämligen en adekvat bevakning av en avgörande fråga för mänskligheten, en bevakning som står i proportion till allvaret och kunskapsläget. Just nu sker inte det.

