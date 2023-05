Att handla kläder second hand är såväl trendigt och kreativt som bra för plånboken och klimatet. Den klimatsmarta shoppingen växer i popularitet vilket märks tydligt hos PMU Second Hand i Östersund – som under fjolåret sålde över 52 000 plagg.

– Vi är så tacksamma för alla som skänker och handlar second hand, säger butikschefen Emma Gustafsson.