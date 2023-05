Det var för två veckor sedan som franchisetagaren Can Hamdi Can etablerade sitt karaokekoncept i Grekiska grill och bar i Östersund, något som hittills visat sig vara uppskattat bland gästerna. Så uppskattat att Can beslutat sig för att redan ansöka om ett nytt tillstånd hos kommunen vad gäller förlängda öppettider – med ambition om att kunna hålla karaokebaren öppen varje kväll under juli månad. I nuläget sker ”sessionerna” endast onsdag till lördag, efter det att restaurangen stängt för dagen.