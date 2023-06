Tropical islands resort i Tyskland måste bara besökas för inspiration. Drar cirka 1 miljon besökare varje år.

Förutom det så lär vi även ha tävlings- och träningsarena för simning där vi kan arrangera alla tävlingar med rätt antal banor samt rätt längd på dem och en läktare som håller måttet (minst 1000 sittplatser). Jämför med antalet sittplatser på ishockeyarenan, fotbollsarenorna med mera.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Snälla, var inte dumsnåla något mera i rädsla för att vissa ska höja rösten och kritisera. Ska vi bygga och göra något så ska vi alltid göra det riktigt och rejält. Inte några halvhjärtade satsningar!

Ha som vision att göra Östersund och Jämtland till världsbäst i allt vi gör och att vara världens bästa ställe att bo på i världen.

I stället för att tänka hur vi ska kunna täcka allt med de intäkter som vi har just nu, så måste vi även tänka på hur vi få in än mer intäkter och även får anläggningar att självfinansiera sig i slutändan, eller minst dra in nog mycket pengar till Östersund med omnejd jämfört med vad de kostar, även om det kanske är ett stort utlägg i början. Men ett utlägg som vi får igen i mängder på både kort och lång sikt på olika sätt, även pengamässigt.

Värdsklass för en bättre framtid