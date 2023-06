Idag stoppas nästan 80 procent av planerna och med den inställningen kommer vi inte att klara den gröna omställningen. Vetorätten ska vi inte ändra på, men det måste vara lönsamt för regioner, kommuner och närboende att godkänna och släppa till naturvärden.

Vad gäller energibeskattning är Sverige unikt. Inom EU är det endast Grekland och Sverige som har enbart statlig fastighetsskatt. Alla andra länder har antingen regional eller delad skatt med staten.

Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner (FSV) har under många år verkat för att delar av värdena från energiproduktionen ska tillfalla de områden som släpper till sina naturresurser; regioner, kommuner och närboende. Intresse och förståelse från beslutsfattare och allmänhet har ökat och under förra sommaren tillsatte regering en utredning runt vindkraften under namnet ”Incitamentutredningen”.

Till utredare utsågs riksdagsledamoten Ulrica Liljeberg. Mattias Schain och Kristina Forsbacka utsågs till huvudsekreterare och FSV hade ett möte med dem i Stockholm. Vi kände optimism när vi lämnade dem med utredningens samråds-PM. Därefter kom emellertid ett dråpslag när utredningen av regeringen förbjöds att gå fram med förslaget om kommunal fastighetsskatt. Ett sådant förslag fanns i samråd-PM:et, men det hade försvunnit när betänkandet kom. Det var just den frågan som för oss var den viktigaste.