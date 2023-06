Under senare tid har ekonomisk stagnation präglat utvecklingen och Jämtlands län är inget undantag. Mellan 2003 och 2021 växte de reala inkomsterna per invånare i länet, efter hänsyn till inflationen, med 0,5 procent årligen i genomsnitt – lägre än 0,9 procent i Sverige och 1 procent i EU som helhet.

I studien Nordic Innovation Triangle finner vi att nivån av samlade privata och offentliga investeringar per invånare är 2 procent högre i Mellersta Norrland, den större regionen som Jämtland är del av, än i den genomsnittliga nordiska regionen. Det finns en klar uppsida med ytterligare ökade investeringar. Om nivån av investeringar i regionen kan höjas med en femtedel, förväntas arbetslösheten minska från 6,8 till 6,4 procent.

I Mellersta Norrland är 37 procent av de små och medelstora företagen inriktade på produktinnovationer, strax lägre än i övriga Norden. Samtidigt verkar 38 procent av regionens företag med affärsprocess innovationer, i detta fall klart lägre än den typiska regionen i Norden. Enbart 14 procent av de innovativa små och medelstora företagen är inriktade på samverkan med andra, lägre än genomsnittet för Norden. Ökade investeringar och mera fokus på innovationer framträder som receptet för stärkt ekonomisk utveckling.

I Jämtlands län uppgår satsningarna på forskning och utveckling till 350 miljoner kronor årligen, varav 140 miljoner från näringslivet och resten via högskolor och offentlig sektor. En rimlig ambition är att öka satsningarna med en femtedel jämfört med tidigare. Det skulle innebära 28 miljoner kronor via ökade satsningar från näringslivet och 41 miljoner mera via högskolor och den offentliga sektorn.