Extravuxen är en ny form av kontaktinsats där fokus ligger på att kompensera ungdom för det ungdomen inte kan få tillgodosett i sin nuvarande livssituation.

Genom att involvera unga i utformningen av stödet har en mycket stark grund lagts för ett långsiktigt arbete som kan förbättra ungas livssituation. Endast en handfull kommuner i Sverige har påbörjat arbetet och nu ska Bergs kommun bli en av dem.

Extravuxen har utsetts till Årets Initiativ 2022 av Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation.

Är du intresserad av att bli en Extravuxen? Håll då utkik efter annonseringar i kommunens forum och i lokal media.

Majoritetens ledamöter i vård- och socialnämnden; Karin Sundin (S), Lena Olsson (C), Helene Kindberg (C), Kent Rosenqvist (S), Katarina Martinsson (S), Niklas Öst (C) och Lennart Mattsson (S)