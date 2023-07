När vi bildade regering sänkte vi omgående drivmedelsskatten med en krona per liter vid pump, samt förstärkte reseavdraget för arbetspendling. Det som på allvar kommer att göra skillnad i plånboken är dock en justering av reduktionsplikten. Därför sänker vi nu den till 6 procent för både bensin och diesel.

Givet att kostnaden för att uppfylla reduktionsplikten kommer att ligga nära 13 öre plus moms per procentenhet och med reservation för förändringar i utbud och efterfrågan, kan detta innebära 5,5 kronor billigare per liter diesel redan nästa år. 2025 kan det bli 6 kronor billigare och 2026 hela 7 kronor billigare. Dessa siffror är satta i jämförelse med om vi inte hade sänkt reduktionsplikten.

Den symbolmässigt höga reduktionsplikten som förra regeringen tvingade fram ledde inte bara till onödigt höga bränslepriser, den hade också högst tveksam miljönytta och är snarast ett klassiskt exempel på så kallad ”greenwashing”.

Regeringen fortsätter nu med åtgärder för att snabba på elektrifieringen, inte minst inom transportsektorn. Genom att kraftigt bygga ut den fossilfria elproduktionen kan vi minska utsläppen – utan att straffa alla de människor som är i dagligt behov av bilen.

Vår utgångspunkt är att stötta i stället för att styra och ge människor förutsättningar att klara vardagspusslet lättare. Vi lovar inte allt åt alla, men vi lovade att på olika sätt göra livet lite enklare, även för dem som inte bor i storstäderna. För många kommer bilen även fortsättningsvis vara en viktig del för att klara vardagen och därför sänker vi nu reduktionsplikten. Det ska bli billigare att vara svensk.

Bo Eriksson (KD) Vemdalen

Linnea Haggren (KD) Åre

Stefan Nilsson (KD) Ragunda

Tina Andersson (KD) Funäsdalen

Stephen Jerand (KD) Östersund