Det mesta auktioneras idag ut via budgivning över internet. Under lördagens gårdsauktion skedde alla affärer på plats. – Vi vill bibehålla traditionen och tycker det är kul. Det ska vara lite publikfest, man ska kunna prata med grannen och käka en korv. Och förstås ropar in någon sak man kanske inte planerat att köpa, säger Ronny Hoppstadius.

Bild: Anders Olsson