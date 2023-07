Som vården har det idag, det skulle aldrig annan personal acceptera. Jag tycker politikerna ska gå ut och jobba tillsammans med personalen.

Hur illa rimmar inte skyddad titel när man under somrarna plockar in vikarierna från gatan? Inte klokt. Så här har det varit under många år i vården på sommaren.

Politiker lyssna nu och höj våra löner och helg- och OB-tillägg. Om OB-tilläggen dubblas vill fler jobba obekväm arbetstid. Eller låt vårdpersonalen jobba 80 procent men få 100 procent i lön.

Personal från Hällefors

- - -

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Nu höjer vi yrkesstatusen för undersköterskor, sa moderaten. Vi har fått applåder under pandemin, vi får skyddad titel. Vilken av åtgärderna betalar en räkning?

Pappsen

- - -

Det var på tiden att vår status höjdes, men det ska också märkas i plånboken, och det ska vara skillnad mellan oss som är utbildade och icke-utbildade. Vi gick i skolan och idag känns det som att det är inte uppskattat.