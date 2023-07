Så stort är råttproblemet i Östersund i sommar

Tidigare somrar har problemet varit omfattande, särskilt under pandemisomrarna när takeaway-beställningar ökade.

Kommunens park- och gataavdelning införskaffade i samband med pandemin 10 stycken elektroniska råttfällor som placeras ut på olika ställen där problemen finns: kring busstorget, Kyrkparken, väster om Kyrkparken, Badhusparken. Ytterligare 20 fällor finns i kommunen under andra förvaltningar och vittjas regelbundet av Anticimex. Sexton stycken finns under jord i VA-systemet.

– Tidigare, under pandemin, hade vi en till två tekniker som jobbade varje dag och hela tiden inne i staden för att bekämpa råttpopulationen. Nu sticker vi bara ut på enskilda larm, säger Peter Nyström, försäljningschef Anticimex.

– Under pandemin med lite folk i stan och mycket nedskräpning kunde sådana populationer frodas.

En fälla har plats för fem till sex råttor men nuförtiden hinner de aldrig ansamlas i sådana mängder. Populationer får inte fäste på samma sätt som under pandemin på grund av att fällorna är effektiva att göra sig av med ungarna också.

– Råttorna lockas in med doftmedel som är väldigt starkt. Fördelen med dessa fällorna i förhållande till de gamla slagfällorna är att råttorna inte kan se in och lära sig hur det fungerar, säger Nicklas Sund.

De nya råttfällorna, som köpts in av kommunen i större utsträckning för två år sedan, har avlastat arbetet för Nicklas Sund.

Med de ”ambulerande” fällorna är läget alltså mycket bättre enligt både Anticimex och kommunen. Men orosmoment finns fortfarande.

– I innerstaden fångas bara en till två råttor per dag i fällorna. Vi förväntade oss att det skulle bli mer råttor med tanke på det nybyggnationer som finns och fjärrvärmearbeten. Men det har vi inte sett ännu. Det vi har sett är en ökning av råttor i sjukhusområdet under den senaste tiden – både ovan och under jord, säger Peter Nyström.

