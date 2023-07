Minnesord: Gösta Bäckwall, Offerdal och Östersund, 90 år

Offerdalsbygdens sanne kulturprofil har lämnat jordelivet. Estradören som i sina kåserier och under sin programledarroll roade till muntra skratt. Jörn, som hans signatur var i kåserispalten i Östersunds-Posten under ett flertal år under både 80- och 90-talen, visade på hans ibland bitska humor, men hans varma penna förmedlade vardagslivet i en välgörande distans till det mesta.