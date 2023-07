Hede byfest igång – byloppis lockade många besökare

Just Bastugatan blev något av ett loppisstråk genom Hede på måndagen. Här öppnade bland andra Sonja och Svante Forström upp sin veranda. Uppsalaparet har haft en villa i Hede som fritidshus i 18 år, men nu ska huset säljas och Sonja och Svante har haft flyttloppis under en tid. De höll även öppet under den den traditionsenliga byloppisen som är en del av Hede byfest.