Seger för Krokom Dvärsätts IF mot Strömsund

Krokom Dvärsätts IF vann bortamatchen mot Strömsund på söndagen. Detta trots att Strömsund knappade in på Krokom Dvärsätts IF:s halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i division 5 Jämtland/Härjedalen norra herr slutade 2–1 till Krokom Dvärsätts IF.