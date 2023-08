Efter ovädret – kan bli svårare att försäkra sitt hus i framtiden

Restaurang Åre creperies golv är täkt av en grågrumlig lera och pizzerian i hörnet hänger i luften liksom cementstolparna kring bron. Sprickorna i marken löper långa och högar med stora stenar och annat bråte ramar in sidorna längs Susabäcken. När ovädret Hans drog in över Jämtland under natten mot tisdagen förra veckan blev förödelsen i centrala Åre stor.