Stenen som täpper igen Susabäcken ska sprängas bort

Under bron vid Årevägen rinner Mörviksån, även kallad Susabäcken. Den numera berömda bäck som svämmat över under ovädret Hans och skapat rubriker i riksmedia. Efter sig har översvämningen lämnat stora skador på närliggande hus och gator. Röjningsarbetet har pågått sedan förra veckan men ännu är inte faran över. För under bron sitter en enorm sten fast.